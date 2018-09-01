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MasterCard предоставляет Google данные о покупках клиентов — Bloomberg

03:33, 01.09.2018
MasterCard предоставляет Google данные о покупках клиентов — Bloomberg
Фото: flickr.com

MasterCard предоставляет Google информацию о приобретении пользователями карт платежной системы товаров, которые рекламировались в поисковой системе.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, компании отслеживают покупки как в реальных, так и в интернет-магазинах. Это помогает Google собрать статистику о том, сколько посмотревших рекламу в поисковике в итоге купили товар.

Отмечается, что Google заплатил MasterCard миллионы долларов за предоставление такой информации. Однако владельцы платежной системы не знают о передаче сведений в корпорацию, так как о сделке не объявлялось публично.

Ранее в Associated Press заявили, многие сервисы Google на iPhone и android-устройствах хранят информацию о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключена история местоположений.

Технологии
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