MasterCard предоставляет Google данные о покупках клиентов — Bloomberg

MasterCard предоставляет Google информацию о приобретении пользователями карт платежной системы товаров, которые рекламировались в поисковой системе.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, компании отслеживают покупки как в реальных, так и в интернет-магазинах. Это помогает Google собрать статистику о том, сколько посмотревших рекламу в поисковике в итоге купили товар.

Отмечается, что Google заплатил MasterCard миллионы долларов за предоставление такой информации. Однако владельцы платежной системы не знают о передаче сведений в корпорацию, так как о сделке не объявлялось публично.



Ранее в Associated Press заявили, многие сервисы Google на iPhone и android-устройствах хранят информацию о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключена история местоположений.