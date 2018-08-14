AP обвинило Google в постоянной слежке за перемещениями пользователей

Многие сервисы Google на iPhone и Android-устройствах хранят информацию о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключена история местоположений. К такому выводу пришли журналисты агенства Associated Press.



Отмечается. что помимо настроек, относящихся к геолокации устройства, сбором и хранением этой информации можно также управлять в настройках истории приложений и в веб-поиска, где по умолчанию включен режим записи. При этом данные о местоположении могут сохраняться во время работы сервиса Google Maps, погодных виджетов, а также при запросах в поисковике Google, пишет агенство.

Доводы журналистов подтвердили эксперты университета Принстона. Представители Google заявили, что существует «множество разных способов», когда сбор данных о местонахождении может использоваться для улучшения обслуживания.

Агентство уточняет, что проблема касается около 2 млрд устройств Android от Google и сотни миллионов пользователей iPhone, которые используют карты или поиск от Google.

Ранее к Google подали иск на 3,2 млрд фунтов стерлингов из-за слежки за пользователями iPhone.