Курбан Бердыев: «Думаю, ничья с «Ростовом» — закономерный результат»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча с «Ростовом».

«Был пенальти или не был, надо смотреть, это ладно. В первом тайме «Ростов» был поактивнее. Во втором тайме мы уже выровняли игру. Думаю, результат закономерен.

Бухаров неплохо вышел, но в отдельных эпизодах функционально после травмы не готов. Гранат не на своей позиции вышел, потому что у Камболова появились проблемы. Шекари — молодой парень, но, надеюсь, что перспективный», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, матч между «Ростовом» и «Рубином» закончился со счетом 1:1.