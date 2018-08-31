О пенсиях чиновникам «думать смешно и незачем» — Поклонская

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская высказалась по поводу пенсионной реформы. Она заявила, что насчет ее принятия «ни у кого нет сомнений», и попросила не устраивать «хаос».

Поклонская отметила, что реформы нужны, но во благо людей: «Иногда они необходимы для спасения ситуации и ведут к вынужденным ограничениям. Это понятно, но почему тогда нет ответов на вопросы: где деньги, куда они постоянно пропадают и кто виноват? Не только ведь демографический кризис 90-х всему виной»,— написала она на странице во «ВКонтакте» и добавила, что чиновникам, о пенсиях думать смешно и незачем.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Также президент рекомендовал на 3 года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию. По мнению Минфина, эти предложения потребуют дополнительных расходов из бюджета в размере 500 млрд рублей за 6 лет.