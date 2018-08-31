Новосибирск учтет негативный опыт Омска при строительстве новой ледовой арены

Сегодня глава Новосибирской области Андрей Травников на встрече с журналистами заверил, что Новосибирская область при проектировании новой ледовой хоккейной арены к молодежному чемпионату мира 2023 года учтет негативный опыт Омска и не допустит ошибок.



Новосибирск для того, чтобы принять МЧМ-2023 по хоккею, должен построить современную ледовую арену на 10 тысяч зрительских мест. Местом строительства выбран левый берег Оби недалеко от метромоста.



«Все будет учтено на стадии проектирования, безусловно. Будут проведены необходимые изыскания, берегоукрепление, намыв территории. У нас может быть ситуация несколько проще по сравнению с Омском, потому что само пятно строительства объекта удалено от береговой линии», — сказал он, отвечая на вопрос о проблемах с ареной в Омске, где ее подмыл Иртыш.



«Проектировщики опытные. Организация проектный институт «Арена» имеет опыт реализации многих спортивных объектов, в том числе объектов Олимпиады в Сочи-2014, там тоже геология была тяжелая, но все объекты были построены качественно. Уверен, что ледовая арена в Новосибирске будет надежным, качественным долгосрочным объектом», — сказал чиновник.