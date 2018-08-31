Подростка в Челнах отправили под домашний арест за участие в групповом избиении мужчины

Городской суд Набережных Челнов отправил под домашний арест 17-летнего жителя, задержанного по подозрению в избиении группой подростков 49-летнего мужчины.



«Подозреваемый отправлен под домашний арест до 20 сентября», — передает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на суд.

Напомним, 17 июля мужчина сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. Между ними произошел конфликт. В ходе драки мужчина потерял сознание и скончался.

Согласно результатам исследования, смерть наступила в результате инфаркта миокарда. Также в ходе судебно-медицинской экспертизы на теле обнаружены повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшего.