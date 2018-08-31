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Подростка в Челнах отправили под домашний арест за участие в групповом избиении мужчины

12:29, 31.08.2018
Подростка в Челнах отправили под домашний арест за участие в групповом избиении мужчины
Фото: pixabay.com

Городской суд Набережных Челнов отправил под домашний арест 17-летнего жителя, задержанного по подозрению в избиении группой подростков 49-летнего мужчины.

«Подозреваемый отправлен под домашний арест до 20 сентября», — передает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на суд.

Напомним, 17 июля мужчина сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. Между ними произошел конфликт. В ходе драки мужчина потерял сознание и скончался.

Согласно результатам исследования, смерть наступила в результате инфаркта миокарда. Также в ходе судебно-медицинской экспертизы на теле обнаружены повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Происшествия Татарстан
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