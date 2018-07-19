Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростками мужчины в Татарстане

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход доследственной проверки по факту избиения подростками мужчины в Татарстане.

Бастрыкин также распорядился доложить о результатах проверки, говорится в сообщении СК РФ.



Инцидент произошел 17 июля. По предварительным данным, проходя по двору, пострадавший сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. В результате подростки избили мужчину, позже он скончался. Его смерть могла наступить в результате сердечной недостаточности.

Напомним, по данному факту СК РФ по Татарстану проводит доследственную поверку.