Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростками мужчины в Татарстане
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход доследственной проверки по факту избиения подростками мужчины в Татарстане.
Бастрыкин также распорядился доложить о результатах проверки, говорится в сообщении СК РФ.
Инцидент произошел 17 июля. По предварительным данным, проходя по двору, пострадавший сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. В результате подростки избили мужчину, позже он скончался. Его смерть могла наступить в результате сердечной недостаточности.
Напомним, по данному факту СК РФ по Татарстану проводит доследственную поверку.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым