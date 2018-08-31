Футбольный манеж «Пермь Великая» планируют сдать к октябрю

Краевые власти планируют ввести в эксплуатацию футбольный манеж «Пермь Великая» в октябре этого года.

На данный момент работы на объекте приостановлены из-за следственных действий, пишет «Новый Компаньон». В рамках судебного разбирательства между заказчиком строительства и подрядчиком назначена экспертиза, которая определит объем и качество выполненных работ. Минспорт считает, что завышена цена контракта, подрядчик требует дополнительных денег за выполненные работы.

Добавим, манеж «Пермь Великая» начали возводить летом 2015 года. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Планируется, что манеж окончательно будет сдан к октябрю. Об этом «Коммерсанту» сообщил собеседник в правительстве Пермского края. Стоимость строительства футбольного манежа составила 1,3 млрд рублей, из которых 644 млн рублей — средства федерального бюджета, остальные — краевого.

Напомним, ранее стало известно, что на строительство пяти спортивных объектов в Татарстане направят 117,5 млн рублей.