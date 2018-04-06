На строительство пяти спортивных объектов в Татарстане направят 117,5 миллиона рублей

Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) РТ на сайте госзакупок разместило тендер на строительство ряда спортивных объектов в Татарстане. На эти цели из бюджета РТ выделили 117,5 млн рублей.

Так, на строительство кордового манежа-бочки и ограждения левады на территории Международного конноспортивного комплекса «Казань» из этой суммы уйдет 2,1 млн рублей. Постройка футбольного поля с искусственным покрытием и трибуной для зрителей на территории Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана обойдется бюджету в 33,8 млн рублей.

16,8 млн рублей выделили на строительство двух спортивных стрелковых площадок для детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе Минмола РТ. На возведение стадионов в Менделеевске и поселке Камское Устье потратят 20,3 и 19,2 млн рублей соответственно.

Еще 25 млн рублей выделили на создание инфраструктуры для проведения мероприятий по военно-патриотической подготовке молодежи на территории республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот».

Ранее «Реальное время» писало, что на строительство нового хранилища госархива Татарстана потратят 142 млн рублей.