В США опубликовали расшифровку бесед Ельцина с Клинтоном о Путине

Фото: commons.wikimedia.org / White House Photograph Office

В Сети появилась расшифровка телефонного разговора экс-президента России Бориса Ельцина с 42-м главой США Биллом Клинтоном по поводу нынешнего российского лидера Владимира Путина. Материалы размещены на сайте библиотеки Билла Клинтона.

Ельцин в одной из бесед лично сообщил американскому коллеге, что выбрал своим преемником Владимира Путина.

Свою уверенность Ельцин подтвердил и в другом разговоре от 19 ноября 1999 года.

«Он жесткий. У него есть внутренний стержень. Я сделаю все возможное, чтобы он победил, — на законных основаниях, конечно. И он победит. Вы будете вместе вести бизнес. Он продолжит выбранное мною направление в демократии и экономике и расширит контакты России. У него есть энергия и ум, чтобы добиться успеха», — заявил Ельцин.

Через полтора месяца после этой встречи Борис Ельцин объявил об отставке.

