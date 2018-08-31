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«Крылья Советов» подписали уругвайца Рохеля

08:02, 31.08.2018

«Крылья Советов» подписали контракт с уругвайским защитником Агустином Рохелем, сообщает пресс-служба самарского клуба. Соглашение рассчитано на 4 года.

За «Крылья» Агустин будет выступать под 18-м номером. Рохель — воспитанник столичного клуба «Насьональ». Провел 14 игр за молодежную сборную Уругвая и забил один гол. В прошлом году Рохель в составе молодежной сборной Уругвая выиграл молодежный чемпионат Южной Америки в Эквадоре.

Также в составе молодежной сборной Агустин принял участие в чемпионате мира в Южной Корее. В матче за 3-е место Уругвай уступил сверстникам из Италии по пенальти.

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