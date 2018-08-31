Россия заблокировала принятие доклада по КНДР в Совбезе ООН

Россия заморозила принятие доклада Комитета 1718, который занимается вопросами санкций в отношении КНДР. Об этом рассказал постпред России при ООН.

Причиной, по его словам, является несогласие с рядом положений доклада и тем, как идет работа над ним.

«Я не буду уточнять, так как доклад еще не опубликован и пока конфиденциален», — цитирует постпреда России при ООН «РИА Новости».

Небензя также добавил, что российская сторона и другие делегации обеспокоены частыми утечками информации из Комитета по КНДР в интернет и СМИ, в связи с чем планируется провести расследование данных случаев.



Ранее в ООН одобрили российский план гуманитарной помощи КНДР.