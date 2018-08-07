В ООН одобрили российский план помощи КНДР

Комитет 1718 Совбеза ООН, отвечающий за мониторинг санкционной политики в отношении КНДР, одобрил процедуру гуманитарной поддержки страны, которую предложила Россия.



Государствам-членам ООН предлагается для налаживания поставок гуманитарной помощи в КНДР, чтобы не нарушать санкции, «подробно описывать товары и услуги, которые будут поставляться в ближайших шести месяцев, планируемые маршруты и способы передачи, включая порты отправления и въезда используемые для отгрузки».



Также комитет рекомендует странам-участницам производить поставку гуманитарных грузов централизованно и заранее информировать об изменениях списка поставляемых товаров, передает "РИА Новости".

Ранее США заблокировали инициативу России по ближневосточному урегулированию в Совбезе ООН.