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В ООН одобрили российский план помощи КНДР

06:26, 07.08.2018
В ООН одобрили российский план помощи КНДР
Фото: commons.wikimedia.org / Cancillería Ecuador

Комитет 1718 Совбеза ООН, отвечающий за мониторинг санкционной политики в отношении КНДР, одобрил процедуру гуманитарной поддержки страны, которую предложила Россия.

Государствам-членам ООН предлагается для налаживания поставок гуманитарной помощи в КНДР, чтобы не нарушать санкции, «подробно описывать товары и услуги, которые будут поставляться в ближайших шести месяцев, планируемые маршруты и способы передачи, включая порты отправления и въезда используемые для отгрузки».

Также комитет рекомендует странам-участницам производить поставку гуманитарных грузов централизованно и заранее информировать об изменениях списка поставляемых товаров, передает "РИА Новости".

Ранее США заблокировали инициативу России по ближневосточному урегулированию в Совбезе ООН.

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