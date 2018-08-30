В КХЛ официально ввели двухочковый формат подсчета очков

Континентальная хоккейная лига внесла изменения в формат подсчета очков. Такое решение было принято на заочном заседании Совета директоров лиги.

С сезона 2018/2019 на первом этапе чемпионата КХЛ будет использоваться следующая система начисления очков:

1. Любая победа — 2 очка.

2. Поражение в овертайме или в серии послематчевых бросков — 1 очко.

3. Поражение в основное время — 0 очков.

Ранее за победу в основное время начисляли 3 очка.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем в Казани между «Ак Барсом» и питерским СКА.