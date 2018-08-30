В Нижнекамске началось празднование Дня города

Фото: НКНХ

В Нижнекамске празднование Дня города началось с демонстрации. Шествие трудовых коллективов возглавила колонна нефтехимиков. В ней прошли представители всех трудовых коллективов предприятия, работники заводов, центров и управлений. Следом прошли коллективы дочерних предприятий «Нижнекамскнефтехима» и спортивные подразделения компании — футбольные и хоккейные дружины.

В 12.00 в парке Нефтехимиков начнется спортивная программа, организованная СК «Нефтехимик» и хоккейным клубом «Нефтехимик». Жители и гости города смогут принять участие в спортивных семейных состязаниях «Веселые старты», эстафетах, перетягивании каната. Также состоится презентация спортивных секций СК «Нефтехимик» и запись детей в секции. Кроме этого, на территории парка ведущие спортсмены спортклуба «Нефтехимик» проведут показательные выступления и мастер-классы.

В это же время в парке будет проходить гастрономический фестиваль уличной еды «Стрит-фуд». Сотрудники управления общественного питания «Нефтехим» научат всех желающих изготовлению вареников, пельменей, лепешек с сыром, кесадильи с куриным филе, сэндвичей и шашлычков.

В 13.00 начнется концертная программа творческих коллективов «Нижнекамскнефтехима». Завершится празднование Дня города выступлением группы PIZZA и салютом в 22.00.