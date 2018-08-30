2 сентября закроют движение транспорта в центре Перми

В связи с проведением Дня Набережной городские власти перекроют две улицы в центре Перми.

Как рассказали в мэрии, в воскресенье, 2 сентября, с 8.00 до 24.00 будет закрыто движение транспорта по улице Окулова на участке от улицы Куйбышева до Соборной площади, а также по улице Газеты «Звезда» от улицы Монастырской до шлагбаума при въезде на набережную Камы.

Кроме того, 2 сентября на указанных участках с 00.00 до 24.00 в будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.

Напомним, шестиполосный выезд по улице Героев Хасана откроют в Перми 1 ноября.