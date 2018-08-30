Эрдоган и Земан поздравили Минниханова с Днем Татарстана

В адрес президента Татарстана Рустама Минниханова поступили поздравления с Днем республики от ряда международных политических деятелей. С праздником уже поздравили президенты Турции Реджеп Эрдоган и Чехии Милош Земан.

«Вопреки географии, Татарстан стал одним из ближайших партнеров. Уверен, что наше взаимопонимание будет способствовать дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества», — приводит слова Земана пресс-служба президента РТ.

К поздравлениям присоединились глава МИД Турции Мевлют Чавашоглу, председатель правления Торгово-промышленной палаты Чехии по странам СНГ Франтишек Масопуст, гетман Южно-Моравского края Чехии Богумил Шимек и председатель Американско-Российской торговой палаты Андрей Пидгирский.

Слова поздравления Минниханову адресовали казахстанские акимы и губернаторы Курганской, Оренбургской областей и Санкт-Петербурга.

Ранее Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем республики. Напомним, со Дня принятия Декларации о госсуверенитете Татарстана прошло уже 28 лет. Стало быть, самое время проверить свои знания о событии и о том, что ему сопутствовало, — в тесте «Реального времени».