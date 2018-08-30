Минниханов поздравил татарстанцев с Днем республики

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем республики.

«В День Республики у нас есть все основания с удовлетворением и гордостью отметить серьезные успехи во всех сферах жизни. Желаю вам, уважаемые татарстанцы, крепкого здоровья, праздничного настроения, оптимизма, счастья и благополучия», — цитирует Минниханова пресс-служба президента.



Он отметил лидерские позиции и политическую стабильность региона.

«С каждым годом все глубже становится осознание значения события, произошедшего 30 августа 1990 года», — добавил президент.

Напомним, со Дня принятия Декларации о госсуверенитете Татарстана прошло уже 28 лет. Стало быть, самое время проверить свои знания о событии и о том, что ему сопутствовало, — в тесте «Реального времени».