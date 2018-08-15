В Татарстане количество алкогольных отравлений за 6 месяцев 2018 года снизилось на 30 процентов

В Татарстане за первые 6 месяцев 2018 года количество алкогольных отравлений снизилось на 30 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

По ее словам, за первое полугодие было зафиксировано 244 случая вместо 349 в 2017 году, передает пресс-служба президента РТ.

Руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов сообщил, что по итогам проверок выявлены 1 476 нарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и назначены штрафы на общую сумму более 23,8 млн рублей.

В завершение заседания президент РТ Рустам Минниханов указал на необходимость системной работы в части обеспечения безопасности населения, в том числе за счет контроля качества алкогольной продукции.

Напомним, что за первое полугодие 2017 года в Татарстане произошло 150 смертельных отравлений алкоголем.