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Минниханов наградил мэра Нижнекамска медалью ордена «За заслуги перед РТ»

01:21, 30.08.2018
Минниханов наградил мэра Нижнекамска медалью ордена «За заслуги перед РТ»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении мэра Нижнекамска Айдара Метшина медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Награда присуждена за «особый вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю плодотворную работу», передает газета «Республика Татарстан».

Ранее Минниханов присвоил звание «Заслуженный артист РТ» вокалистке Крымской филармонии Эмине Мустафаевой.

ОбществоВласть Татарстан
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