Минниханов наградил мэра Нижнекамска медалью ордена «За заслуги перед РТ»
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении мэра Нижнекамска Айдара Метшина медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Награда присуждена за «особый вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю плодотворную работу», передает газета «Республика Татарстан».
Ранее Минниханов присвоил звание «Заслуженный артист РТ» вокалистке Крымской филармонии Эмине Мустафаевой.ОбществоВласть Татарстан
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