Сегодня в Казани изменится схема движения транспорта из-за проведения Дня города

Сегодня, 30 августа, в Казани усилят работу транспорта, а также изменят схему движения ряда маршрутов. Это связано с праздничными мероприятиями, посвященными Дню города и Дню Татарстана.

Так, работа метрополитена с 13.00 до 24.00 будет организована по пиковому режиму рабочего дня. Кроме того, планируется усилить работу троллейбусов №1 (с 20.00 до 24.00) и №3 (с 13.00 до 21.00). При этом сегодня не будет ходить троллейбус №2.

Движение автобусов №№6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75, 89, следующих по ул. Декабристов, и автобусных маршрутов №№22, 28, 28а, 89 — по ул. Батурина будет организовано по графику рабочего дня с 13.00 до 24.00.

Также сегодня на весь день изменятся схемы движения следующих автобусов и троллейбусов:

автобусы №№15, 29, 75 в направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города следуют по ул. Право-Булачной — ул. Астрономической — ул. Лобачевского — ул. К.Маркса — ул. Батурина — Кремлевской дамбе, далее по маршрутам;

автобусы №№6, 35, 37, 47, в направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города следуют по ул. Татарстан — ул. Московской — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачной — ул. Астрономической — ул. Лобачевского — ул. К.Маркса — ул. Батурина — Кремлевской дамбе, далее по маршрутам;

автобус №74 в направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города следует по ул. Татарстан — ул. Г.Тукая — ул. Б.Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачной — ул. Астрономической — ул. Лобачевского — ул. К.Маркса — ул. Батурина — Кремлевской дамбе, далее по маршруту;

автобусы №№15, 29, 75 в направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следуют по Кремлевской набережной — ул. Саид-Галеева — ул. Б.Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачной, далее по маршрутам;

автобусы №№6, 35а, 37, 47, 74 в направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следуют по Кремлевской набережной — ул. Саид-Галеева — ул. Б.Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Московской, далее по маршрутам.

Ранее сообщалось, что в Казани с 18 августа временно изменится схема движения ряда автобусных маршрутов. Это связано с проведением ремонтных работ и полным закрытием проезжей части по ул. Максимова, на участке от ул. Дементьева до ул. Ленинградской.