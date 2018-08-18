В Казани с 18 августа изменится движение общественного транспорта из-за ремонта дороги

В Казани с 18 августа временно изменится схема движения ряда автобусных маршрутов. Это связано с проведением ремонтных работ и полным закрытием проезжей части по ул.Максимова, на участке от ул.Дементьева до ул.Лениградская, рассказали в мэрии города.

С сегодняшнего дня автобусы маршрутов №№6, 18, 33, 37, 53, 60 будут следовать по ул.Кошевого – ул.Ижевского – ул.Максимова – ул.Дементьева – ул.Павлова – ул.Айдарова – ул.Ленинградская – далее по маршрутам.

Автобусы №№40, 42, 78, 92с, 93 – по ул.Копылова – Ленинградская (без заезда на ул.Кошевого и ул.Максимова) – далее по маршрутам.

Автобусы №89 будут следовать по ул.Копылова – ул.Тецевская – ул.Дементьева – ул.Кошевого – ул.Лениградская – далее по маршруту, уточнили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, на время будет приостановлено движение троллейбусного маршрута №13.

Временные изменения будут действовать до окончания плановых ремонтных работ.

Ранее общественный транспорт Казаниходил по измененному графику в дни проведения 4 и 5 августа международных соревнований по триатлону.