Новости общества

06:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается гроза, сильный ветер и до +28

05:35, 30.08.2018
Сегодня в Татарстане ожидается гроза, сильный ветер и до +28
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 30 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный слабый, днем до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +23°С до +28°С, говорится на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +25°С до +28°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +23°С до +25°С.

Ранее МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Татарстане 30 августа.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты