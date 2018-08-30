Сегодня в Татарстане ожидается гроза, сильный ветер и до +28

Сегодня, 30 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный слабый, днем до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +23°С до +28°С, говорится на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +25°С до +28°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +23°С до +25°С.

Ранее МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Татарстане 30 августа.