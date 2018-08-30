Сегодня в Татарстане ожидается гроза, сильный ветер и до +28
Сегодня, 30 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный слабый, днем до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с.
Максимальная температура днем по Татарстану составит от +23°С до +28°С, говорится на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от +25°С до +28°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +23°С до +25°С.
Ранее МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Татарстане 30 августа.Общество Татарстан
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