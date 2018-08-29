МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Татарстане 30 августа

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий в Татарстане завтра, 30 августа.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», днем и вечером на территории республики местами, преимущественно в восточных районах, ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—18 м/с.

МЧС порекомендовало находиться в помещениях, на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок и прочего. Кроме того, министерство попросило закрыть окна.

Напомним, сегодня, 29 августа, в Республике Татарстан ожидается небольшая облачность. Днем без осадков.