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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Татарстане 30 августа

13:44, 29.08.2018
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Татарстане 30 августа
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий в Татарстане завтра, 30 августа.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», днем и вечером на территории республики местами, преимущественно в восточных районах, ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—18 м/с.

МЧС порекомендовало находиться в помещениях, на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок и прочего. Кроме того, министерство попросило закрыть окна.

Напомним, сегодня, 29 августа, в Республике Татарстан ожидается небольшая облачность. Днем без осадков.

Происшествия Татарстан
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