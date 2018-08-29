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Экс-глава Ozon перешел на работу в «Магнит»

21:55, 29.08.2018
Экс-глава Ozon перешел на работу в «Магнит»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски стал консультантом торговой сети «Магнит» по маркетингу и цифровым технологиям.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя компании, Перекальски займется продвижением компании в цифровом пространстве.

«Дэнни будет отвечать за формирование нового подхода к покупателям: изменение коммуникации, создание проактивной среды, максимально отвечающей их потребностям и интересам», — сказал собеседник агентства.

Ранее Перекальски в рамках онлайн-конференции «Реального времени» рассказал о рынке онлайн-торговли в РФ.

БизнесРозничная торговля
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