Экс-глава Ozon перешел на работу в «Магнит»
Бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски стал консультантом торговой сети «Магнит» по маркетингу и цифровым технологиям.
Как передает ТАСС со ссылкой на представителя компании, Перекальски займется продвижением компании в цифровом пространстве.
«Дэнни будет отвечать за формирование нового подхода к покупателям: изменение коммуникации, создание проактивной среды, максимально отвечающей их потребностям и интересам», — сказал собеседник агентства.
Ранее Перекальски в рамках онлайн-конференции «Реального времени» рассказал о рынке онлайн-торговли в РФ.БизнесРозничная торговля
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