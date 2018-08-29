Экс-глава Ozon перешел на работу в «Магнит»

Бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски стал консультантом торговой сети «Магнит» по маркетингу и цифровым технологиям.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя компании, Перекальски займется продвижением компании в цифровом пространстве.

«Дэнни будет отвечать за формирование нового подхода к покупателям: изменение коммуникации, создание проактивной среды, максимально отвечающей их потребностям и интересам», — сказал собеседник агентства.



Ранее Перекальски в рамках онлайн-конференции «Реального времени» рассказал о рынке онлайн-торговли в РФ.