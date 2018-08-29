Экс-министр транспорта РФ стал гендиректором «Группы ЛСР»
Бывший министр транспорта Максим Соколов занял пост генерального директора «Группы ЛСР», которая занимается производством стройматериалов, девелопментом и строительством недвижимости.
Как сообщает пресс-служба компании, Соколов избран гендиректором на три года. Срок полномочий правления начинается 31 августа.
Ранее Соколов претендовал на должность гендиректора «Аэрофлота», но сегодня совет директоров компании переизбрал нынешнего главу Виталия Савельева.ОбществоВласть
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