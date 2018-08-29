Суд отказал защите бывшего вице-губернатора Пензенской области в отправке дела на новое рассмотрение

Накануне, 28 августа, Ленинский райсуд Пензы отказался вернуть в прокуратуру на рассмотрение дело, фигурантами которого являются бывший вице-губернатор области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и сотрудница горадминистрации Татьяна Титкова.

Защита бывших чиновников настаивала на повторном рассмотрении в прокуратуре, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, передает ИА «Пенза-Пресс».

Однако гособвинение настаивало, что претензии неточны. Все расхождения уже были устранены.

Суд принял сторону прокуратуры.