Пожар на кожевенном производстве в Казани начался с оборудования в цехе — МЧС

ГУ МЧС РФ по РТ уточнило подробности возгорания на кожевенном производстве в Кировском районе Казани.

По словам пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в производственном здании по ул. Гладилова, 14, поступило в 11.01. Горело оборудование в помещении цеха на втором этаже на площади 8 кв. метров. 22 работника вышли оттуда самостоятельно.

Отмечается, что уже через полчаса, в 11.36, открытое горение было ликвидировано. Причина, по которой произошел пожар, устанавливается.

Напомним, что сегодня утром в небе над Казанью очевидцы заметили клубы черного дыма. В МЧС сообщили, что причиной является плановый поджог мусора на Казанском пороховом заводе. Сжигание происходит на специальной площадке предприятия под контролем.