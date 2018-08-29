Игроки «Крыльев Советов» вызваны в сборные Грузии и Азербайджана

Вратарь «Крыльев Советов» Гиорги Лория вызван в национальную сборную Грузии по футболу для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА, сообщает пресс-служба футбольного клуба.



Свое участие в первом розыгрыше европейского турнира Грузия начнет поединком с Казахстаном, проведение которого назначено на 6 сентября в Астане. Второй матч грузины проведут 9 сентября дома в Тбилиси. Их соперником будет сборная Латвии.

Также 22-летний нападающий «Крыльев» Рамиль Шейдаев вызван в национальную сборную Азербайджана. 7 сентября в Баку азербайджанцам предстоит матч с командой Косово, а 10 сентября на выезде городе Та-Кали — поединок против Мальты.

