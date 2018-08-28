В Татарстане погибли четыре человека из-за несправившегося с управлением водителя фуры

В Татарстане сегодня около 13.00 произошло ДТП с участием двух фур и Lada Largus. В результате погиб водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров.

По предварительным данным, водитель одного из длинномеров не справился с управлением из-за неисправности тормозной системы и въехал в стоящие перед ним автомобили: большегруз и Lada, передает пресс-служба МВД по РТ.

На месте работают сотрудники ГИБДД Зеленодольского и Буинского районов, а также Казани.