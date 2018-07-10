Новости происшествий

12:27 МСК
Новости раздела
Происшествия

Обманувшие «Башнефть» мошенники оказались связаны с депутатом Курултая – СМИ

11:55, 10.07.2018
Обманувшие «Башнефть» мошенники оказались связаны с депутатом Курултая – СМИ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор банде мошенников, которые подделали договоры «Башнефти», похитив около 61 млн рублей. Журналисты обнаружили, что одна из участниц преступной группы связана с бывшим менеджером «Башнефти» Шамилем Лукмановым.

Мария Нефедова является сожительницей Лукманова, который также подозревается в мошенничестве, пишет портал proufu.ru. При этом экс-сотрудник нефтяной компании официально не развелся с Лейсан Лукмановой, депутатом Курултая РБ.

Напомним, что Нефедова, а также еще четыре человека, осуждены за реализацию мошеннической схемы. Группа подделала договор между «Башнефтью» и ООО «Росинвестгрупп».

Происшествия Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем