Обманувшие «Башнефть» мошенники оказались связаны с депутатом Курултая – СМИ

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор банде мошенников, которые подделали договоры «Башнефти», похитив около 61 млн рублей. Журналисты обнаружили, что одна из участниц преступной группы связана с бывшим менеджером «Башнефти» Шамилем Лукмановым.

Мария Нефедова является сожительницей Лукманова, который также подозревается в мошенничестве, пишет портал proufu.ru. При этом экс-сотрудник нефтяной компании официально не развелся с Лейсан Лукмановой, депутатом Курултая РБ.

Напомним, что Нефедова, а также еще четыре человека, осуждены за реализацию мошеннической схемы. Группа подделала договор между «Башнефтью» и ООО «Росинвестгрупп».