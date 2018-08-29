Вадим Павлов из Татарстана стал советником губернатора Ульяновской области

Уроженца Казани Вадима Павлова назначили советником губернатора Ульяновской области по вопросам цифрового и технологического развития. Ранее он занимал должность генерального директора Центра кластерного развития области.

Павлов поблагодарил губернатора за оказанное доверие и отметил, что одна из первостепенных задач в должности советника губернатора — работа над созданием условий, обеспечивающих высокие темпы роста экономики региона.

«Основа этого роста — осуществление ускоренного технологического развития Ульяновской области за счет развития человеческого капитала, стимулирования технологического предпринимательства и повышения инвестиционной привлекательности региона. В числе важных задач также формирование предложений по созданию нормативной базы и инструментов господдержки, подготовка кадров для цифровой экономики», — цитирует его 73online.ru.

Ранее Вадим Павлов возглавил Технологическую долину.