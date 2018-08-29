Сегодня в Татарстане без осадков и до +28

В среду, 29 августа, в Республике Татарстан ожидается небольшая облачность. Утром в отдельных районах возможен туман. Днем без осадков.

Ветер переменных направлений слабый.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +23°С до +28°С, говорится на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +25°С до +27°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +23°С до +26°С.