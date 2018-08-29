УФСБ ищет очевидцев смертельной аварии с участием следователя в Энгельсе
УФСБ по Саратовской области ищет очевидцев смертельного наезда на пешеходов в Энгельсе с участием следователя.
Авария произошла 4 августа около 21 часа в районе корпуса №1 дома №294 на улице Маяковской. По информации ведомства, автомобиль Luxgen с номерным знаком С888УЕ64 сбил на пешеходном переходе двух пенсионерок. Одна из пострадавших скончалась на месте, другая находится в больнице.
Как пишет «Взгляд-инфо», в машине в момент инцидента находились руководитель отдела процессуального контроля регионального СУ СКР Аристотель Ашкалов, сестра его супруги и брат Сократ Ашкалов. Последний спустя несколько дней написал явку с повинной.
«В целях установления всех обстоятельств ДТП, просим откликнуться очевидцев этого происшествия, лиц, находившихся на месте данного ДТП, граждан, располагающих фото- и видеоматериалами с места ДТП, а также записями с видеорегистраторов, установленных на проезжавших мимо места ДТП автомобилях в момент происшествия, а также до и после него», — говорится в обращении регионального УФСБ.
Добавим, на время служебной проверки следователь отстранен от замещаемой должности.
Напомним, ранее УФСБ опубликовало видео задержания главы комитета соцзащиты Саратова.Общество
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