В Татарстане возбуждено дело о пропаже миллиона со счетов четырех сирот-инвалидов

В преступной халатности подозревают пока неустановленных работников отдела опеки и попечительства исполкома Аксубаевского района. По версии Следкома, ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей привело к растрате денег со счетов четырех воспитанников приемной семьи.

По версии следствия, на протяжении 8 лет — с 2008 по 2016 год — представители муниципальной власти не осуществляли должный контроль за условиями проживания, воспитания и расходованием денежных средств четырех детей-инвалидов — воспитанников приемной семьи.

«В результате приемные родители необоснованно сняли с банковских счетов детей и израсходовали на личные нужды денежные средства в сумме не менее 1 млн рублей», — сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Речь идет о пенсиях детей-инвалидов, причем на данный момент следствие не располагает полной информацией о том, как именно были израсходованы эти деньги. Поэтому никаких дел в отношении опекунов не возбуждалось.

Пропажа средств со счета была выявлена в ходе прокурорской проверки, рассказали «Реальному времени» в Нурлатском межрайонном отделе Следкома.

Ранее в Татарстане возбудили дело об убийстве 9-летней девочки в приемной семье в Алексеевском районе Татарстана. В преступлении подозревают главу семьи Романа Григорьева, его супруга арестована по подозрению в истязании покойной и ее сестры, экс-начальника райотдела опеки привлекают за преступную халатность.