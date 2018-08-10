В Татарстане суд отказал в аресте экс-начальника отдела опеки по делу об убийстве сироты

Под подписку о невыезде отпустили вчера бывшего начальника отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района 56-летнюю Елену Секалину. Избирать ей меру пресечения в виде домашнего ареста райсуд отказался.

Напомним, Секалину задержали 9 августа по подозрению в преступной халатности, которая привела к тяжким последствиям — убийству 9-летней девочки, попавшей 2 года назад вместе с сестрами и братом в приемную семью Григорьевых.

Как утверждают источники «Реального времени», экс-начальница отдела опеки вину в халатности признала частично.

По версии следствия, девочка умерла от закрытой черепно-мозговой травмы, на теле обнаружены следы жестоких побоев и термических ожогов — судмедэксперты выяснили, что девятилетнюю Жанну перед смертью обварили кипятком. Приемному отцу погибшей Роману Григорьеву предъявлено обвинение в убийстве. Трое приемных детей — сестры и брат убитой — изъяты из приемной семьи.