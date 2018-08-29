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Дело экс-министра имущественных отношений Самарской области передано в суд

13:08, 29.08.2018
Дело экс-министра имущественных отношений Самарской области передано в суд
Фото: pixabay.com

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-министра имущественных отношений Самарской области Антона Бекина. Об этом сообщил советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2016 году Бекин, используя свое служебное положение, скрыл нарушения, выявленные при проверке госпредприятия «Стройконтроль». Ущерб бюджету от его действий оценен в 1,8 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в 2018 году в России выявили 24 взяточника на каждый миллион жителей.

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