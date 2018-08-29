Дело экс-министра имущественных отношений Самарской области передано в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-министра имущественных отношений Самарской области Антона Бекина. Об этом сообщил советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2016 году Бекин, используя свое служебное положение, скрыл нарушения, выявленные при проверке госпредприятия «Стройконтроль». Ущерб бюджету от его действий оценен в 1,8 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело в отношении экс-министра имущества Самарской обл А.Бекина, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Ущерб бюджету от его действий оценён в 1,8 млн руб. Ещё один член «команды созидания» пошёл...

— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 29 августа 2018 г.

Напомним, в 2018 году в России выявили 24 взяточника на каждый миллион жителей.