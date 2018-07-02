Наталья Тимакова покинет пост пресс-секретаря Медведева — СМИ

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова уйдет со своего поста в конце лета — начале осени.

По словам двух федеральных чиновников, уход Тимаковой связан исключительно с ее желанием сменить сферу деятельности, передает РБК.



После ухода из правительства Наталья Тимакова может занять пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка, где будет курировать проекты в области культуры и развития городских территорий.



Ранее Тимакова в разные годы работала журналистом «Московского комсомольца», «Коммерсанта», «Интерфакса». В 1999 году она стала и.о. пресс-секретаря премьер-министра Владимира Путина.

Затем после его избрания президентом в 2000-м году была назначена замначальника пресс-службы, а в 2004 году возглавила ее. В 2008-м, после избрания Медведева президентом, Тимакова стала его пресс-секретарем, а в 2012 году вместе с ним перешла в правительство.