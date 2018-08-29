В Казани загорелось кожевенное производство рядом с уксусным заводом

В Казани загорелось кожевенное производство в Кировском районе города.

По информации «Казанского репортера», пожар возник в здании ОАО «Сафьян» на улице Гладилова, 14.

Пламя зародилось в цехе кожевенного производства, площадь которого составляет 250-300 квадратных метров. В нем расположены лакокрасочные материалы. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.



Напомним, что сегодня утром в небе над Казанью очевидцы заметили клубы черного дыма. В МЧС сообщили, что причиной является плановый поджог мусора на Казанском пороховом заводе. Сжигание происходит на специальной площадке предприятия под контролем.