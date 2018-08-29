Курбан Бердыев: «Есть проблемы в обороне. Надеемся, будет улучшение»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о проблемах со здоровьем основного голкипера команды Сослана Джанаева, рассказал о предстоящем матче против «Ростова» и оценил выступление «Рубина» по итогам стартовых пяти туров чемпионата.

— Сослан Джанаев не сможет принять участия в матче. Да, это опять травма плеча. Хорен Байрамян также не сыграет. Но команда в оптимальном состоянии, как обычно.

— Какие ожидания от матча против «Ростова»?

— Они действительно поменялись. Сейчас они более мобильная дисциплинированная команда.

— В целом 5 туров чемпионата как оцениваете?

— В целом есть удовлетворение, но есть проблемы в обороне, которые требуют еще времени для доработки. Ошибались в элементарных моментах. Надеемся, что будет улучшение.

— Как оцениваете вызов в сборную игроков «Рубина». Довольны выбором Черчесова?

— Я к этому спокойно отношусь, — приводит слова Курбана Бердыева корреспондент «Реального времени».