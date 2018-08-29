Сотни работников КАМАЗа опоздали на работу из-за отключения электроэнергии для трамваев

Сегодня утром сотни сотрудников КАМАЗа опоздали на работу из-за того, что движение трамваев на предприятия челнинской промзоны так и не возобновилось. Об этом рассказал руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев.

«Сегодня сотни человек опоздали на работу, сорван производственный процесс! Без трамвайного обеспечения остались Завод двигателей, Кузнечный завод, ПРЗ, Автомобильный завод — то есть предприятия беспрерывного производства», — цитирует Афанасьева Chelny-biz.ru.

По его словам, для вывоза сотрудников необходимо 150 автобусов, а утром их обслуживали менее 50.

«Это был кошмар! Работники набивались в салон, как сельди в бочку. Ломались двери машин. Ругались транспортники, пассажиры. Люди в гневе!» — отметил Афанасьев.

Такая ситуация возникла из-за того, что накануне компания «Татэнергосбыт» отключила подстанцию, которая питает трамвайные линии в промзоне. Это решение было принято в связи с долгами ООО «Электротранспорт» за электроэнергию на 11 млн рублей.