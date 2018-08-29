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В России инфраструктурным монополиям могут дать послабления по выплате дивидендов

10:44, 29.08.2018
В России инфраструктурным монополиям могут дать послабления по выплате дивидендов
Фото: pixabay.com

Правительство России может разрешить инфраструктурным монополиям не платить дивиденды по обыкновенным акциям, чтобы направлять свободную прибыль на финансирование инвестпроектов. Это следует из итогов совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака.

По данным «Коммерсанта», правительство готово предоставить такую возможность РЖД. При этом из программы развития компании до 2025 года исключается господдержка.

Собеседники газеты утверждают, что похожие предложения будут проработаны по всем инфраструктурным компаниям, в том числе по «Россетям» и «Транснефти».

На днях глава монополии Олег Белозеров подчеркнул, что если от выплат по обыкновенным акциям не откажутся, то, по оценке компании, «невывезенными могут оказаться около 330 млн тонн грузов».

Отметим, что российские компании в 2017 году выплатили 1,7 трлн рублей дивидендов. Это на 16% больше, чем годом ранее.

ЭкономикаФинансы
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