Российские компании в 2017 году выплатили 1,7 трлн рублей дивидендов

В 2017 году совокупный объем дивидендов крупных российских компаний составил 1,7 трлн рублей. Это на 16% больше по сравнению с 2016 годом, сообщает аналитическое агентство АКРА.

Доля чистой прибыли, направленной на выплаты акционерам, увеличилась с 31% до 38%.



Отмечается, что темпы прироста дивидендных выплат российских нефинансовых компаний ускорились впервые с 2014-го.

Ранее сообщалось, что по итогам I полугодия 2018 года дивиденды и чистая прибыль пополнили бюджет Татарстана на 35,4 и 22,6 млн рублей соответственно.