В Южной Корее береговая охрана задержала российское судно «Палладий»
Южнокорейская береговая охрана сегодня утром задержала танкер «Палладий». Об этом сообщил представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток» со ссылкой на судовладельца — компанию «Дальтранс».
Уточняется, что задержание прошло в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива. Патрульный корабль буксирует судно в порт Пусан, откуда он вышел без оформления отхода, передает "РИА Новости".
О ситуации проинформировано представительство МИД России во Владивостоке.
Отметим, что судовладелец имеет задолженность по зарплате морякам. Согласно законодательству он должен оплатить расходы на билеты, но заявляет, что средств на это нет.
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