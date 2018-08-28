В Южной Корее береговая охрана задержала российское судно «Палладий»

Южнокорейская береговая охрана сегодня утром задержала танкер «Палладий». Об этом сообщил представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток» со ссылкой на судовладельца — компанию «Дальтранс».

Уточняется, что задержание прошло в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива. Патрульный корабль буксирует судно в порт Пусан, откуда он вышел без оформления отхода, передает "РИА Новости".



О ситуации проинформировано представительство МИД России во Владивостоке.



Отметим, что судовладелец имеет задолженность по зарплате морякам. Согласно законодательству он должен оплатить расходы на билеты, но заявляет, что средств на это нет.

