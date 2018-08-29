Казанца посадили за кражу ананасов из Агропромпарка

Фото: Реальное время

В Казани вынесли приговор по делу о краже 17 тонн фруктов и овощей из Агропромпарка. За это преступление Советский райсуд отправил в колонию общего режима на 1 год и 6 месяцев бывшего водителя-экспедитора парка Дмитрия Фенкина, ранее он уже был судим.

Как сообщили «Реальному времени» в суде, вина Фенкина в хищении с апреля по июнь 2018 года 5,8 тонны фруктов (ананасы, киви, груши, яблоки и пр.) и более 10,8 тонны овощей (картофель, капуста, огурцы, томаты), а также 216 кг грецкого ореха, урюка и фиников была установлена полностью. По версии следствия, обвиняемый заранее подобрал дубликаты ключей к замкам склада и перетаскивал продукты в машины по ночам, после чего вывозил их, пока не был задержан с поличным.

Сам Фенкин признал лишь последнюю неудачную попытку, утверждая, что доступ к складу имели и другие.

В ходе следствия ущерб был оценен в 990,6 тысяч рублей, однако суд назначил экспертизу, которая показала, насколько отличается рыночная цена от себестоимости. В итоге ущерб от кражи сократился до 644 тысяч рублей.

Напомним, по итогам прошлого года товарооборот Агропромпарка в Казани вырос до 1,5 млрд рублей.