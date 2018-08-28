В Кремле затруднились ответить об «американской» куртке Путина с нашивкой «Армия России»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о том, правда ли Владимир Путин во время отдыха в Тыве был одет в куртку американского бренда Abercrombie & Fitch, на которую нашили логотип марки «Армия России».

«Ничего неизвестно», — сказал он журналистам, добавив, что ничего не может сказать по данному вопросу, пишет «РИА Новости».

Изначально на куртку Путина обратил внимание телеграм-канал «Кашин». Там сообщили, что она похожа на вещь от американской компании Abercrombie & Fitch, но при этом на рукаве была нашивка с логотипом марки «Армия России».

Отметим, что в интернет-магазине «Армии России» такой куртки, как на Путине, нет. Зато вещь точь-в-точь как у главы государства можно найти под брендом Abercrombie & Fitch.

Ранее телеканал RT опубликовал видео, снятое во время отдыха президента России Владимира Путина в Туве в эти выходные.