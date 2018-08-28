Опубликовано видео выходных Путина в Туве

Телеканал RT опубликовал видео, снятое во время отдыха президента России Владимира Путина в Туве в эти выходные.

На кадрах видно, как российский лидер плывет на катере, прогуливается по горам и собирает ягоды. Вместе с ним были глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.



Напомним, что в августе прошлого года появились фотографии Путина с рыбалки, на которых он позирует без рубашки. Снимки вызвали бурное обсуждение, а зарубежные журналисты отметили, что Путин находится в прекрасной физической форме.