Путин отправил в отставку главу Следкома по ХМАО, являющегося выходцем из Татарстана

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы СУ СК России по Ханты-Мансийскому округу — Югре Анвара Ахмедзянова. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ахмедзянов после окончания КГУ работал в прокуратуре Татарстана, после возглавил отдел следственного управления по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре РФ по РТ. Далее работал в Тюменской области. Должность главы СКР по ХМАО занимал с марта 2017 года.

Напомним, что тем же указом Путин назначил уроженца Казани генерал-лейтенанта Михаила Богинского главой СУ СК России по Свердловской области.