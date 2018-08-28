В Татарстане на реализацию госпрограмм в 2018 году потратят почти 255 млрд рублей — Песошин

В 2018 году в Татарстане будет реализована 31 государственная программа. На эти цели планируется потратить 254,6 млрд рублей.

При этом доля программных расходов бюджета РТ составит 96,1% от общего объема расходов республиканского бюджета. Из федерального бюджета выделено 29,3 млрд рублей, из бюджета РТ — 160,9 млрд рублей, из местных бюджетов — 3,3 млрд рублей, внебюджетных источников — 61 млрд рублей, цитирует премьер-министра Татарстана Алексея Песошина пресс-служба президента РТ.

На 1 июля текущего года фактический объем финансирования госпрограмм составил 213,3 млрд рублей. Песошин отметил, что также реализуются 38 республиканских программ по строительству, ремонту и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на сумму более 42 млрд рублей.

Напомним, объем финансирования программы капремонта на 2017—2019 годы в РТ уменьшили на 1,3 млрд рублей.