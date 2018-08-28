Леонид Вайсфельд о переходе на 2-очковую систему: «Такие вещи надо заранее делать»
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд поделился мнением о возможном введении в КХЛ двухочковой системы вместо трехочковой.
«Мне кажется, вообще без разницы, наверное, есть какие-то аргументы, почему переходят на эту систему и почему в НХЛ так играют. Надо изучать проблему, но с моей точки зрения, это вообще не принципиально. Только такие вещи надо заранее делать, до начала чемпионата осталась-то неделя. Думаете, введут прямо сейчас? Вот это мне как раз и не нравится, что у нас правила соревнований меняют во время соревнований, а так, я ничего страшного в этом не вижу.Новая система поможет замаскировать разницу между топ-командами и аутсайдерами? Глупость какая! Как это можно замаскировать? Если маскировать, надо фору давать 5:0 всем. Мы что, не понимаем, какая разница в очках, даже не глядя на турнирную таблицу. Люди приходят на хоккей, они же все равно все видят», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата». СпортХоккей
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