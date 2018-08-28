Леонид Вайсфельд о переходе на 2-очковую систему: «Такие вещи надо заранее делать»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд поделился мнением о возможном введении в КХЛ двухочковой системы вместо трехочковой.

«Мне кажется, вообще без разницы, наверное, есть какие-то аргументы, почему переходят на эту систему и почему в НХЛ так играют. Надо изучать проблему, но с моей точки зрения, это вообще не принципиально. Только такие вещи надо заранее делать, до начала чемпионата осталась-то неделя. Думаете, введут прямо сейчас? Вот это мне как раз и не нравится, что у нас правила соревнований меняют во время соревнований, а так, я ничего страшного в этом не вижу.